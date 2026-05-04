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Wochenstart in der "Pescheria": Mediterrane Fischküche in München

Kabel EinsFolge vom 04.05.2026
Wochenstart in der "Pescheria": Mediterrane Fischküche in München

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Folge vom 04.05.2026: Wochenstart in der "Pescheria": Mediterrane Fischküche in München

45 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6

Zum Wochenstart geht es in die "Pescheria". Am Sendlinger Tor in München gelegen, lädt Andre seine Gäste zu einem kulinarischen Kurzurlaub ans Mittelmeer ein. Der gebürtige Norddeutsche serviert in seinem Restaurant mediterrane Fischküche. Die Gäste können sich ihren Fisch direkt an der großen Glastheke aussuchen. Wird Andre mit seinem Konzept bei der Konkurrenz punkten?

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