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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Eleganz trifft Tradition im "Rumeli Restaurant Meze & Grill" in München

Kabel EinsFolge vom 05.05.2026
Eleganz trifft Tradition im "Rumeli Restaurant Meze & Grill" in München

Eleganz trifft Tradition im "Rumeli Restaurant Meze & Grill" in MünchenJetzt kostenlos streamen

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Folge vom 05.05.2026: Eleganz trifft Tradition im "Rumeli Restaurant Meze & Grill" in München

45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

An Tag Zwei geht es zu Yesim ins "Rumeli Restaurant Meze & Grill". Im Westen von München im Stadtteil Laim gibt es hier gehobene osmanische Küche. Bei Yesim treffen Tradition und Eleganz aufeinander. In der Küche wird mit viel Liebe und Hingabe, aber auch Handwerk gekocht - ob diese Leidenschaft auch ihren Mitstreiter schmecken wird?

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