Finale mit Fernblick: Wie punktet das "Jil Rooftop" in HeidelbergJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.05.2026: Finale mit Fernblick: Wie punktet das "Jil Rooftop" in Heidelberg
44 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Am Freitag geht's hoch aufs Dach ins "Jil Rooftop" mitten in Heidelberg. Gastgeber Benedikt bietet einen atemberaubenden Panoramablick über Heidelberg. Kann dieses spektakuläre Rooftop-Feeling mit Wow-Cocktails, lebendigem Lifestyle und internationaler mediterraner Küche die Mitstreiter begeistern und den Wochensieg holen? Am Ende vergibt noch der Profi-Koch seine Punkte. Wer holt sich den Sieg in Heidelberg?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen