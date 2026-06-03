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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kurz vor dem Finale: Junges Duo leitet die "Bauernschänke Spickendorf"

Kabel EinsFolge vom 03.06.2026
Kurz vor dem Finale: Junges Duo leitet die "Bauernschänke Spickendorf"

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Folge vom 03.06.2026: Kurz vor dem Finale: Junges Duo leitet die "Bauernschänke Spickendorf"

44 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Am vorletzten Tag sorgen Sascha und Marcel für gute Laune - und natürlich für gutes Essen. In der "Bauernschänke Spickendorf" kümmert sich Sascha um den Service und Marcel zaubert in der Küche. Mit ihren abwechslungsreichen Gerichten möchten die beiden überzeugen. Wird ihnen das gelingen?

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