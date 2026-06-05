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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Großes Finale im "Ristorante Bella Vita" in Halle an der Saale

Kabel EinsFolge vom 05.06.2026
Großes Finale im "Ristorante Bella Vita" in Halle an der Saale

Großes Finale im "Ristorante Bella Vita" in Halle an der SaaleJetzt kostenlos streamen

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Folge vom 05.06.2026: Großes Finale im "Ristorante Bella Vita" in Halle an der Saale

45 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Das große Finale findet in Halle an der Saale im "Ristorante Bella Vita" statt. Sabri möchte mit der authentisch-italienischen Küche überzeugen. Schafft er es seine Mitstreiter zu verzaubern? Am Ende vergibt der Profi-Koch noch seine Punkte. Wer holt sich den Wochensieg?

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