Deutsche Klassiker zum Wochenstart im "Gartenhaus Brasserie" in DieskauJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 01.06.2026: Deutsche Klassiker zum Wochenstart im "Gartenhaus Brasserie" in Dieskau
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Wochenauftakt in Halle an der Saale! Jan und Diana laden am ersten Tag in die "Gartenhaus Brasserie" in Dieskau ein. Hier werden neben deutschen Klassikern auch ausgefallene internationale Gerichte serviert. Können die beiden ihre Mitstreiter mit diesem Konzept überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen