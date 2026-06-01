Profikoch Robin Pietsch und Mitstreiter zu Besuch im "Gasthaus zum Yachthafen"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.06.2026: Profikoch Robin Pietsch und Mitstreiter zu Besuch im "Gasthaus zum Yachthafen"
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Am zweiten Tag führt der Weg nach Salzmünde ins "Gasthaus zum Yachthafen". Das Restaurant überzeugt mit seinem traumhaften Blick aufs Wasser und bietet eine gutbürgerliche, bodenständige Küche. Inhaberin Kristin ist selbst im Service tätig und kümmert sich um das Wohl ihrer Gäste. Ob sie mit ihrem Konzept auch bei den Mitstreitern punkten kann?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen