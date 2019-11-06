Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Wild West Burger", Berlin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mitten in Berlin lädt Yener Söylemez (41) heute in sein "Wild West Burger" ein. Das Lokal versetzt seine Gäste zurück in den wilden Westen, verspricht ihnen "Berlins beste Burger" und liefert sie sogar direkt nach Hause. Dafür benutzen Yener und sein Team frisches Brot aus der Bäckerei ihres Vertrauens und handgemachte Patties. Ökologisch unbedenkliche Verpackungsmaterialien für die Burger aus recycelten Bananenblättern runden sein Lieferkonzept ab. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins