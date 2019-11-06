Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "L'Orient", Wilhelmshaven
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zum Auftakt der Woche lädt Ali Kara-Ali seine Mitstreiter in sein "L'Orient" in Wilhelmshaven ein. Hier möchte er der Konkurrenz seine Heimat, den Libanon, näherbringen. Libanesische Küche trifft auf europäische Gaumen. Doch können seine Speisen die Konkurrenz und unseren Profikoch Mike Süsser überzeugen? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins