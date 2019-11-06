Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Stadtgeflüster", Sylt

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Stadtgeflüster", Sylt

"Stadtgeflüster", SyltJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Stadtgeflüster", Sylt

44 Min.
Ab 6

Heute laden Kim und Florian zum Essen ins "Stadtgeflüster" ein. Das junge Duo will besonders mit frischer Küche überzeugen. Modern und besonders soll ihr Essen sein. Passend zum Gesamtkonzept des Ladens interpretieren die beiden klassische Gerichte neu. Doch sehen das die Mitstreiter genauso? Was sagt Mike Süsser zu dem jungen Team? Rechte: kabel eins

