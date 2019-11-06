Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ulmenklause", Wesselburen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Acht Kilometer von der Westküste Schleswig-Holsteins entfernt, liegt die Stadt Wesselburen. Hier haben sich Tanja Möller (48) und Anika Schütt (33) mit ihrer "Ulmenklause" niedergelassen. Die Mitstreiter dürfen sich im schönen Landhausstil über die moderne und traditionelle deutsche Küche freuen. Profikoch Mike Süsser hat es mit zwei erfahrenen Köchinnen zu tun, eine geballte Ladung Frauenpower also! Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins