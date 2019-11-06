Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Ulmenklause", Wesselburen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Acht Kilometer von der Westküste Schleswig-Holsteins entfernt, liegt die Stadt Wesselburen. Hier haben sich Tanja Möller (48) und Anika Schütt (33) mit ihrer "Ulmenklause" niedergelassen. Die Mitstreiter dürfen sich im schönen Landhausstil über die moderne und traditionelle deutsche Küche freuen. Profikoch Mike Süsser hat es mit zwei erfahrenen Köchinnen zu tun, eine geballte Ladung Frauenpower also! Rechte: kabel eins

