Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Weingarten am Schlosspark", Tönning
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Schlosspark, Hafen und Marktplatz - mit dem Standort holt das "Weingarten am Schlosspark" in Tönning bereits ordentlich Pluspunkte bei seinen Gästen. Gastgeberin Hatice Arslan (52) kocht hier bodenständig und international. Das umfangreiche Weinangebot soll die Kollegen ebenso überzeugen. Und sie muss Gas geben, denn heute ist Finaltag! Profi Mike Süsser entscheidet mit, welcher Gastronom das beste Konzept abgeliefert hat. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
