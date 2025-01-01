Cremige Polenta mit Shiitake-Pilzen und WachteleiJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 107: Cremige Polenta mit Shiitake-Pilzen und Wachtelei
10 Min.Ab 6
Manchen fällt zu Polenta nicht mehr ein, als „Wenn es sein muss…“. Wer allerdings einmal von Vierhaubenkoch Silvio Nickol gecoacht wurde, wie Polenta so richtig cremig wird, dem kommen diese Häme nicht mehr über die Lippen. Dazu gab es sautierte Schwammerln, besonders schön in einem Rondell arrangiert. Wie das geht und vieles mehr seht ihr in meinem neuen Video.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm