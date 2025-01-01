Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 110: Marillenmarmelade - Teil 2
9 Min.Ab 6
Marillenmarmelade ist bei uns zu Hause eine Weltanschauung. Mein Mann will sie mit einem Hauch von Rum und flüssig, ich habe sie gerne passiert, ohne Rum und nicht rinnend, meine Kinder haben gerne Stücke drin. Nachdem ich die einzige in der Familie bin, die einkocht, müssen die anderen nehmen, was sie bekommen. Diesmal bekomme ich ein Coaching: Stefan Schauer von Staud's steht mir zur Seite.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm