Hühnereintopf mit Morcheln und PolentaJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 112: Hühnereintopf mit Morcheln und Polenta
9 Min.Ab 6
Was könnte ein besseres Soulfood sein, als ein großer Topf mit geschmortem Huhn und Gemüse. Noch dazu mit Morcheln, einem meiner Lieblingsschwammerln. Eine Demo aus der Haubenküche auf Hausfrauenart - Alexander Posch vom Restaurant Essenzz im Stainzerhof redet zwar nicht viel, aber dafür ist seine Küche umso aussagekräftiger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm