Mein wunderbarer Kochsalon

just cookingStaffel 1Folge 121
Mein wunderbarer Kochsalon

3 Min.Ab 6

Abgesehen vom Advent, wo ich hemmungslos zuschlage, esse ich nicht oft Kekse. Aber wenn, dann müssen sie perfekt sein. Meine Kinder finden im Moment alles Essbare, was aus Amerika kommt, irre cool, womit sie bei mir nur eingeschränkt Erfolg haben. Diese Kekse zum Beispiel, finden meine volle Zustimmung. Sie sind außen knusprig, innen saftig und weich, statt hart und trocken. Ich kann allerdings nicht sagen, wie sie am nächsten Tag schmecken, soweit haben es unsere Cookies noch nie geschafft.

