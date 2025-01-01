Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 128: Frühlingsfrittata
Louis (empört): ¿Wäh. Was gibt es heute? Da liegt ja nur Grünes???¿Ich (um Gelassenheit bemüht): ¿Louis, es ist Frühling und ich habe die besten Zutaten eingekauft, um uns ein gesundes Abendessen zu kochen. Also bitte beschwer dich nicht, ansonsten kannst du heute kochen.¿Louis: ¿Mache ich gerne. Es gibt Schinken-Käse-Toast.¿Ich (kleiner Triumph): ¿Es gibt keinen Schinken mehr.¿Louis: ¿Grmpf.¿Ich (auf der Siegerstraße): ¿Jetzt probiere es doch einmal. Ich kann dir ein Eckerl machen, wo sich nicht so viel Grünes verbirgt.¿Ohne Kompromisse kein Überleben. Louis kämpfte sich durch, wenn auch etwas verstimmt, waren seine Eltern hochzufrieden. Auch über die Tatsache, dass am Ende nur eine Pfanne zum Abwaschen blieb. Und die durfte diesmal Louis übernehmen.
