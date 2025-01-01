Die perfekt gebratene HühnerbrustJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 131: Die perfekt gebratene Hühnerbrust
4 Min.Ab 6
Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, kaufe ich oft ein Hühnerbrustfilet, etwas Gemüse und Erdäpfel und überlasse die Zutaten dem Schicksal bzw. meiner Phantasie. Klingt einfach, ist es aber nur bedingt, denn die Hühnerbrust ist übergart eine trockene Angelegenheit, untergart zäh und gefährlich. Hier ein paar Tipps, wie man sie perfekt hinbekommt und ein Rezept für eine raffinierte Sauce.
