Martinigansl mit Apfelrotkraut und gefülltem ErdäpfelbiskuitJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 148: Martinigansl mit Apfelrotkraut und gefülltem Erdäpfelbiskuit
13 Min.Folge vom 01.07.2024
Das ganze Jahr über kommt uns keine Gans am Tisch, aber zu Martini lassen wir es krachen. Fast gerührt machen wir uns über Gänsekeulen, gedünstetes Kraut und Serviettenknödel her, die jedes mögliche Quäntchen an Fleischsaftessenz in sich aufgenommen haben. Ich habe mir die Martinigansl-Expertin in den Kochsalon eingeladen: Irene Buchacher vom Klampererhof ¿ eine patente wie charmante junge Gänsezüchterin aus dem schönen Mölltal. Da muss ich den Kochsalon erfinden, dass ich diese Perle aus meiner Heimat kennen lerne¿
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Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Digifilm & © Season 1: KMH Media Consulting GesmbH