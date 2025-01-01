Polentakuchen mit Orange und RosmarinJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 173: Polentakuchen mit Orange und Rosmarin
8 Min.
Normalerweise kommt mein Mann zum Essen in die Küche. Oder, um mir einen Cappuccino zu machen. Diesmal war er allerdings aktiv mit am Werk, seine Ambition machte mir etwas Angst, auch nach vielen Ehejahren ist der gemeinsame Auftritt am Herd etwas ganz Neues. Meine Sorge, das Ganze endet entweder in einem Riesenstreit oder in einem Kuchendesaster, war völlig unbegründet ¿ voller Harmonie arbeiteten wir gemeinsam an diesem glutenfreien Polentakuchen. Vielleicht sollten wir das öfter machen, das Ergebnis spricht dafür.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm