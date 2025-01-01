Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Polentakuchen mit Orange und Rosmarin

just cookingStaffel 1Folge 173
Polentakuchen mit Orange und Rosmarin

Folge 173: Polentakuchen mit Orange und Rosmarin

8 Min.

Normalerweise kommt mein Mann zum Essen in die Küche. Oder, um mir einen Cappuccino zu machen. Diesmal war er allerdings aktiv mit am Werk, seine Ambition machte mir etwas Angst, auch nach vielen Ehejahren ist der gemeinsame Auftritt am Herd etwas ganz Neues. Meine Sorge, das Ganze endet entweder in einem Riesenstreit oder in einem Kuchendesaster, war völlig unbegründet ¿ voller Harmonie arbeiteten wir gemeinsam an diesem glutenfreien Polentakuchen. Vielleicht sollten wir das öfter machen, das Ergebnis spricht dafür.

