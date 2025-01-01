Malteser-Schokotorte ohne BackenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 175: Malteser-Schokotorte ohne Backen
8 Min.
Einmal im Jahr bekommen meine Kinder ein Tutorial in ¿How to please my mother¿. Da heißt es aufpassen und mitmachen, weil die Erwartungshaltungen sind groß ¿ die Muttertagstorte wird traditionell alleine von den Kindern produziert, nach einer ausgiebigen Übungsstunde. Diesmal gibt es einen Schokoladen-Cheesecake mit Maltesers, da kann man nicht viel falsch machen. Außer, zu wenige Maltesters einkaufen, mindestens die Hälfte davon haben die Kinder während der Entstehungsphase gejausnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm