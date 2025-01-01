Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefüllte Paprika

Staffel 1Folge 177
Folge 177: Gefüllte Paprika

8 Min.

Jetzt kann ich es ja sagen: Ich mag keine Paprika. Der Geschmack ist nicht meiner und er legt sich noch dazu über alles drüber. Als Christian Domschitz (Restaurant Vestibül) sich im Kochsalon ansagte und ankündigte, gefüllte Paprika zu kochen, verkniff ich mir ein Veto. Es ist und bleibt ein beliebter österreichischer Klassiker, der trotz meiner Aversion seine Berechtigung hat. Dann kam der Chef, füllte Faschiertes, Reis, weiße Bohnen, Zucchini, Melanzani und Kräuter in frische, dünnwandige Schoten und ich war bekehrt. Der gefüllte Paprika und ich, das wird noch etwas.

