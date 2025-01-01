Zitronenlachs mit Pico de GalloJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 178: Zitronenlachs mit Pico de Gallo
6 Min.
Ehrlich gesagt dachte ich immer, der Airfryer ist nur für Pommes frites gut. Und dafür wollte ich kein eigenes Gerät haben. Ha! Blankes Vorurteil, diesmal habe ich Fisch darin ausprobiert, dieses Automatik-Programm mit dem Sensor, der die Zeit selbst festlegt, hat mich gereitzt. Zurecht, der Fisch war außen knusprig und innen zart und saftig. Was will ich mehr? Dafür muss natürlich die Basis passen. Ich habe mir online österreichischen Fisch bestellt: Michis frische Fische aus dem Mürztal, kommt per Post, superfrisch und in Top-Qualität. Es gibt da sogar Branzino und Gebirgsgarnelen. Die kommen das nächste Mal dran.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm