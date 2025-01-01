Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 179: Bucatini mit Wildschweinragù
19 Min.
Wenn jemand in meiner Familie den Blues hat, koche ich Ragù Bolognese, selten gibt es ein Gericht, das gegen Schulstress gleichermaßen hilft wie gegen Liebeskummer und Bürofrust. Mein Sohn Louis hat mir verboten, mein über die Jahre entwickeltes Geheimrezept zu veröffentlichen, er will es als Aussteuer haben, dagegen komme ich nicht an. Aber dieses Rezept wirkt ebenso gut: Wildschweinragù alla Toskana - eine Anleitung zur Alchemie von Schwein, Tomate, Gewürzen und Kräutern.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
