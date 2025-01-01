Kokos-Reis-Salat mit gebratenem HuhnJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 196: Kokos-Reis-Salat mit gebratenem Huhn
7 Min.Ab 6
Ich habe kürzlich einen neuen Reis entdeckt, der mich komplett begeistert: Basmati von besonderer Qualität, lange Stäbchen mit einem ganz duftigen Aroma. Vor lauter Begeisterung habe ich den Schöpfer dieses Produkts, na ja, nicht ganz, aber zumindest den Importeur eingeladen - Amin Reyhani.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm