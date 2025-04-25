Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 207: Profiterols
7 Min.Ab 6
Weihnachten ist ein riesiges Thema in unserer Familie, Monate davor wird schon diskutiert, was es zu essen geben wird. Zumindest das Dessert steht dieses Jahr schon fest: die weltbesten Profiterols, mit selbst gemachter Vanillecreme gefüllt und mit Schokoladenganache übergossen. Dank meinem neuen Kenwood Cooking Chef XL (fast) ein Kinderspiel.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm