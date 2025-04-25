Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 209: Frische Spaghetti aglio olio
5 Min.Ab 6
Ich finde große Freude daran, einfache Rezepte auf ihre bestmögliche Art zuzubereiten. Hier ein Paradebeispiel dafür: Spaghetti aglio, olio und molto peperoncino mit frischer Pasta ¿ selbst gemacht in meinem neuen Kenwood Cooking Chef XL. Besser geht es kaum.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm