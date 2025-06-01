Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 250: Schulsnacks
10 Min.Ab 6
Mit Eiaufstrich gefüllte Minipaprika und Tortellini-Gemüse-Spieße mit Pestorahm. Klingt gut, oder? Meine Kinder wollen plötzlich eine gesunde Jause, irgendetwas muss ich in den letzten Jahren doch richtig gemacht haben. Ich habe mir ein paar Möglichkeiten mit LGV Sonnengemüse überlegt, die nicht nur gesund, sondern extrem einfach zu machen sind, sprich: kindergerecht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm