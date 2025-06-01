Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 251: Sobanudelsalat
Achtung: Suchtgefahr. Dieser Salat aus Buchweizennudeln, frischem LGV Sonnengemüse und Soja-Limetten-Dressing ist zur Zeit mein liebstes Mittagessen, frisch, gesund und bürokompatibel. Das einzige Problem: Alle wollen etwas davon haben.
