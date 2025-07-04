Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 269: Hering-Pasta
4 Min.Ab 6
Hering: Ja, Heringsalat: Danke, aber nein danke. Ich bin kein großer Fan, wenn jemand ein gutes Rezept mit Überzeugungspotenzial hat: Gerne. Bis dahin bleibe ich bei meinem Aschermittwochsgericht: Linguine mit Hering, Chili und Tomaten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm