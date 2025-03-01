Knusprige Tomaten Weißbrot LaibchenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 313: Knusprige Tomaten Weißbrot Laibchen
7 Min.Ab 6
Ein bisschen wie Faschierte aus Weißbrot und Tomaten. Klingt banal, schmeckt super. Moderatorin Kati Bellowitsch zeigt uns, wie es geht und liefert noch ein paar gute Ideen zur Brotreste-Vewertung aus dem neuen Anker-Kochbuch.
