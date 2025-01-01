Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 38: Sesam-Branzino
7 Min.Ab 6
Letzte Sommerferienwoche, ich schaue in die Ferne und freue mich des Lebens. Da gesellt sich meine alte Jesolobekannte Nadine zu mir und erzählt mir von einer Essenseinladung, wo ein Branzino im Ganzen gedämpft und danach mit heißem Sesamöl übergossen wird. Fasziniert trage ich diese Idee über die herbstlichen Stresswochen, um sie dann endlich auszuprobieren. Ich bin begeistert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm