Mein wunderbarer Kochsalon

Gratinierter Lauch mit Schinken

Gratinierter Lauch mit Schinken

Folge 54: Gratinierter Lauch mit Schinken

Manche Gemüsesorten befinden sich in einer Identitätskrise, zumindest in meiner Wahrnehmung. Lauch gehört zu dieser Gemüsegruppe, völlig zu Unrecht. Er ist hocharomatisch und preislich studententauglich. Wie überhaupt dieses Gericht - mit Schinken umwickelter Lauch, zur Vollendung überbacken. Ein rasches und unkompliziertes Alltagsgericht, das diesem Gemüse zum Imageupgrade verhilft.

