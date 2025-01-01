Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Knusprige Schinken-Käse-Ecken mit Kräuterbutter

just cookingStaffel 1Folge 62
Knusprige Schinken-Käse-Ecken mit Kräuterbutter

Knusprige Schinken-Käse-Ecken mit KräuterbutterJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 62: Knusprige Schinken-Käse-Ecken mit Kräuterbutter

7 Min.Ab 6

Kürzlich haben sich Freunde zu einem Drink angesagt, nein, nein, sie brauchen nichts zu essen, vielleicht nur eine Kleinigkeit. Das habe ich am liebsten, weil die Kleinigkeiten mir am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Da ich den ganzen Nachmittag als Shuttle meiner Kinder zwischen Klavierstunden, Theaterkurs und Kindergeburtstagsgeschenkekaufen unterwegs war, blieb weder viel Zeit zum Einkaufen, noch zum Kochen. Das Ergebnis war trotzdem sehr erfreulich: Blätterteil, Käse, Schinken, getrocknete Chilischoten, Butter und Kräuter. Mehr brauchte es nicht dazu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen