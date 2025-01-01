Knusprige Schinken-Käse-Ecken mit KräuterbutterJetzt kostenlos streamen
Kürzlich haben sich Freunde zu einem Drink angesagt, nein, nein, sie brauchen nichts zu essen, vielleicht nur eine Kleinigkeit. Das habe ich am liebsten, weil die Kleinigkeiten mir am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Da ich den ganzen Nachmittag als Shuttle meiner Kinder zwischen Klavierstunden, Theaterkurs und Kindergeburtstagsgeschenkekaufen unterwegs war, blieb weder viel Zeit zum Einkaufen, noch zum Kochen. Das Ergebnis war trotzdem sehr erfreulich: Blätterteil, Käse, Schinken, getrocknete Chilischoten, Butter und Kräuter. Mehr brauchte es nicht dazu.
