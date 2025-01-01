Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Kaiserschmarren mit Apfelkompott

just cookingStaffel 1Folge 82
Kaiserschmarren mit Apfelkompott

Kaiserschmarren mit ApfelkompottJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 82: Kaiserschmarren mit Apfelkompott

8 Min.Ab 6

Es gibt Zeiten, da pfeife ich auf jede Vernunft, esse, wonach mir der Sinn steht und lasse den Gelüsten die Oberhand. Meistens ist die Bikinizeit noch in weiter Ferne und ich versuche, wenigstens kurz den Carpe-diem-Gedanken zu leben. Zusammengefasst: Ich esse hemmungslos Kaiserschmarren. In der Version von Franz Diewald stecken nur 2 Esslöffel Mehl. Ein Rezept seiner Großmutter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen