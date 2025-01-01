Marinierte Lammkrone mit Rosmarin-Ingwer-KarottenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 90: Marinierte Lammkrone mit Rosmarin-Ingwer-Karotten
8 Min.Ab 6
Lamm ist bei uns ein etwas schwieriges Thema - unbedacht gekauft und/oder ungeschickt gekocht, kann es im Desaster enden. Dies ist ab sofort mein Lieblingsrezept für Lammkrone, © Michael Schade, der fast so gut kocht, wie er singt.
Staffel 1
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm