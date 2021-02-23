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Meine Erfolgsgeschichte

Staffel 01 Folge 03: Meine Erfolgsgeschichte mit Erich Falkensteiner

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 23.02.2021
Staffel 01 Folge 03: Meine Erfolgsgeschichte mit Erich Falkensteiner

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Meine Erfolgsgeschichte

Folge 3: Staffel 01 Folge 03: Meine Erfolgsgeschichte mit Erich Falkensteiner

45 Min.Folge vom 23.02.2021Ab 6

Erich Falkensteiner und sein Bruder Andreas wachsen in sehr einfachen, fast ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Eltern arbeiten viel, um ihre kleine Pension aufzubauen. Aber sie lieben ihre Kinder und sind immer für sie da.

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