Mini Spezial: Jausenbox AvocadotascheJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 219: Mini Spezial: Jausenbox Avocadotasche
4 Min.Folge vom 04.05.2025
Julia bereitet gemeinsam mit Sophie fantasievolle Jausenboxen zu. Heute zaubern sie köstliche Avocadotaschen und verwandeln frisches Obst in bunte Himbeer-Heidelbeer-Blumen. Viel Spaß beim Nachmachen! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meine Jausenbox
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0