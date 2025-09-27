Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 240vom 27.09.2025
4 Min.Folge vom 27.09.2025

In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Heute wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern ein Gemüsebeet aus Topfen, Joghurt und allerlei buntem Gemüse. Bildquelle: ORF

