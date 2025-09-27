Meine Jausenbox: GemüsebeetJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 240: Meine Jausenbox: Gemüsebeet
4 Min.Folge vom 27.09.2025
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Heute wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern ein Gemüsebeet aus Topfen, Joghurt und allerlei buntem Gemüse. Bildquelle: ORF
