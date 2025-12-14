Meine Jausenbox: BrezelkranzJetzt kostenlos streamen
Folge 250: Meine Jausenbox: Brezelkranz
4 Min.Folge vom 14.12.2025
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Es wird ein essbares Geschenk für die Weihnachtszeit: ein Brezelkranz mit Schokolade zum Aufhängen. Bildquelle: ORF
