Meine Jausenbox
Folge 220: Mini Spezial: Jausenbox Brotspieße
6 Min.Folge vom 10.05.2025
Julia bereitet gemeinsam mit Sophie fantasievolle Jausenboxen zu. Heute zaubern sie Brotspieße und verwandeln frisches Obst und Gemüse in Melonenkugeln und Gurkenblumen. Viel Spaß beim Nachmachen! Bildquelle: ORF
