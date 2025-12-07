Meine Jausenbox: Blätterteig-Bäumchen mit HaselnusscremeJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 248: Meine Jausenbox: Blätterteig-Bäumchen mit Haselnusscreme
5 Min.Folge vom 07.12.2025
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Heute wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern etwas für eure Adventjause: es gibt Blätterteig-Bäumchen mit Haselnusscreme. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meine Jausenbox
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0