Folge 247: Meine Jausenbox: Snacks für die Übernachtungsparty
5 Min.Folge vom 30.11.2025
Normalerweise kreierte Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Heute wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern sie bereiten Snacks für eine Übernachtungsparty zu: Es gibt Apfel-Lollies und eine Popcorn-Station. Bildquelle: ORF
