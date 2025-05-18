Mini Spezial: Jausenbox Gesunde MuffinsJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 223: Mini Spezial: Jausenbox Gesunde Muffins
7 Min.Folge vom 18.05.2025
Julia bereitet gemeinsam mit Sophie fantasievolle Jausenboxen zu. Heute zaubern sie gesunde Muffins und schneiden wellenförmige Gurken- und Karottensticks. Viel Spaß beim Nachmachen! Bildquelle: ORF
