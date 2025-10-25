Meine Jausenbox: Halloween-SnacksJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 243: Meine Jausenbox: Halloween-Snacks
7 Min.Folge vom 25.10.2025
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Julia und Sophie bereiten gruselige Snacks für eure Halloween-Party zu: Hexenbesen, Bananen- und Gurkengeister, Apfelgebiss und eine Toast-Fledermaus. Bildquelle: ORF
