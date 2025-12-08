Meine Jausenbox: PizzasternJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 249: Meine Jausenbox: Pizzastern
5 Min.Folge vom 08.12.2025
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. In dieser Ausgabe wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern etwas für eure Adventjause: es gibt einen Pizzastern. Bildquelle: ORF
