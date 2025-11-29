Meine Jausenbox: Tortilla-RöllchenJetzt kostenlos streamen
Meine Jausenbox
Folge 246: Meine Jausenbox: Tortilla-Röllchen
4 Min.Folge vom 29.11.2025
In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Sie machen Tortilla-Röllchen und dazu gibt es Erdbeer-Herzen. Bildquelle: ORF
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