ORF KidsStaffel 1Folge 242vom 05.10.2025
6 Min.Folge vom 05.10.2025

In dieser Sendung kreiert Sophie gemeinsam mit Julia fantasievolle, gesunde Jausenboxen. Heute wird es ausnahmsweise keine Jausenbox, sondern eine kunterbunte Geburtstagstorte. Bildquelle: ORF

