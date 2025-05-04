Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 219vom 04.05.2025
4 Min.Folge vom 04.05.2025

Julia bereitet gemeinsam mit Sophie fantasievolle Jausenboxen zu. Heute zaubern sie köstliche Avocadotaschen und verwandeln frisches Obst in bunte Himbeer-Heidelbeer-Blumen. Viel Spaß beim Nachmachen! Bildquelle: ORF

ORF Kids
