ORF KidsStaffel 1Folge 220vom 10.05.2025
6 Min.Folge vom 10.05.2025

Julia bereitet gemeinsam mit Sophie fantasievolle Jausenboxen zu. Heute zaubern sie Brotspieße und verwandeln frisches Obst und Gemüse in Melonenkugeln und Gurkenblumen. Viel Spaß beim Nachmachen! Bildquelle: ORF

ORF Kids
